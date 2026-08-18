Nach Angaben des Moskauer ⁠Bürgermeisters Sergej Sobjanin wurden allein über der Hauptstadtregion 180 Drohnen abgeschossen. Insgesamt soll die Ukraine 620 Drohnen eingesetzt haben. Auch auf der ‌von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel Krim kam es nach Angriffen zu Stromausfällen. Unterdessen ‌drohte die russische Regierung Grossbritannien mit Konsequenzen wegen ​der mutmasslichen Lieferung von Drohnen, die für Schläge gegen russisches Territorium genutzt worden seien.