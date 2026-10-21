Die Wachstumsprognose des Instituts für Russland liegt bei 0,6 Prozent für 2026 und 1,3 Prozent für 2027. Ukrainische Drohnenangriffe auf russische Raffinerien haben zu einer Treibstoffkrise geführt, die die Inflation anheizt. Moskau verhängte ein Exportverbot für Treibstoffe. Dadurch profitiere das Land weniger stark von den derzeit hohen Weltmarktpreisen, so die Wiener Ökonomen. Die russische Industrie habe zusätzlich mit westlichen Sanktionen zu kämpfen.