Als Antonina Danylewytschs Ehemann im März 2022 kurz nach Kriegsbeginn in die ukrainische Armee eintrat, reihte er sich ein in lange Schlangen vor dem Einberufungsbüro. In Scharen meldeten sich Männer, um ihr Land gegen die russischen Angreifer zu verteidigen. Heute gebe es keine langen Schlangen mehr, sagt Danylewitsch. Die 43-jährige Personalmanagerin gab damals ihren Segen, als ihr Mann Olexandr mit Zehntausenden in den Krieg zog. Heute kommt sie damit nur schwer klar. Seit seiner Einberufung hatte Olexandr gerade einmal 25 Tage Heimaturlaub. Die beiden Kinder wachsen ohne Vater auf. Ein Ende des Krieges ist nicht abzusehen. Er zehrt an den Menschen - an den Soldaten, an ihren Familien und Freunden. Und er fordert immer höheren Tribut.