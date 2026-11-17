Die Nachrichtenagentur Reuters konnte die Aufnahmen zunächst nicht verifizieren. Eine offizielle Bestätigung des Ausmasses der Schäden an dem Bauwerk lag nicht vor. Der Kreml sprach nach dem ersten Angriff in dieser Woche von geringen Schäden. Russische Ermittler leiteten ein Verfahren wegen Terrorismus ein. Präsident Wladimir Putin wurde nach Angaben des Kremls über den erneuten Angriff informiert. Putin soll am Mittwoch eine Reihe von Treffen in China ‌absolvieren, die im weiteren Wochenverlauf in einem gross angelegten Dreiergipfel mit US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping münden.