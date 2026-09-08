Die verstärkten russischen Luftangriffe auf die Ukraine treiben die Inflation in dem Land nach Prognose der ‌Zentralbank ⁠hoch. Allein die gestiegenen Kosten für Unternehmen und die ⁠Störungen der Logistik werden die Inflationsrate in diesem Jahr um 0,4 bis ‌0,6 Prozentpunkte erhöhen, wie der stellvertretende Notenbakchef ‌Wolodymyr Lepuschynskyj am Dienstag in ​einem Beitrag für die Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine schrieb. Die Notenbank rechnet für Ende 2026 ohnehin mit einer Teuerungsrate von rund zehn Prozent.