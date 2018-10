Wie die Zeitung (Online, 22.10.) mit Bezug auf eine ungenannte und mit der Sache betraute Quelle schreibt, will die Bank für die Bereiche "Ultra High Net Worth Clients" und "Family Offices" einige Dutzend Kundenberater bei der US-Konkurrenz abwerben, um das Geschäft in den kommenden Jahren wiederaufbauen zu können.

UBS-CEO Sergio Ermotti werde die neue Initiative voraussichtlich am kommenden Donnerstag anlässlich der Zahlenpublikation in London bekannt machen, so der Bericht weiter. Dabei gehe es auch darum, reiche US-Amerikaner als Kunden zu gewinnen, die in Asien etwa in Hongkong oder Singapur wohnen und arbeiten. Diese Kunden sollen von einer in Hongkong neu aufgebauten Einheit betreut werden.

(AWP)