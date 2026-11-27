Dem Vernehmen nach bereitet SAP Restrukturierungsmassnahmen vor, die mit einem umfangreichen Stellenabbau einhergehen. Sie würden mindestens 9 Prozent der weltweiten Belegschaft betreffen, wie Bloomberg von mit der Angelegenheit vertrauten Personen erfuhr.
Die Gesamtzahl der Stellenstreichungen sei noch nicht endgültig festgelegt, hiess es. Im Zuge der Verhandlungen des SAP-Managements mit Arbeitnehmervertretern könnte sie sich noch ändern, so die Insider.
Europas wertvollstes Softwareunternehmen hat seinen Vorstand in diesem Jahr zweimal neu organisiert. Vorstandschef Christian Klein treibt eine Strategie mit klarem Fokus auf KI voran. Im März werden zwei der sechs Vorstandsmitglieder den Walldorfer Konzern verlassen.
«SAP überprüft kontinuierlich seine Organisation, um sicherzustellen, dass sie weiterhin auf seine Strategie und die Bedürfnisse der Kunden ausgerichtet ist», teilte das Unternehmen in einer Erklärung mit. Zu der Frage, ob Stellenstreichungen geplant sind, äusserte sich SAP nicht.
Im Zuge der Änderungen wird die SAP-Führung nach Angaben der Personen die Entwicklung und den Verkauf von Produkten weiter neu gestalten. Klein will KI-Werkzeuge in die Anwendungen des Unternehmens integrieren. Frühere Versuche, KI-Produkte einzuführen, waren auf Probleme gestossen.
Alle Abteilungen sind nach Angaben der Personen aufgefordert, Bereiche für mögliche Kürzungen zu identifizieren. Im Fokus stünden insbesondere die Bereiche Produkt und Entwicklung sowie Vertrieb.
Klein hat in diesem Jahr den Grossteil der Aufgaben von Produktchef Muhammad Alam übernommen. Alam hat seinen im März auslaufenden Vertrag nicht verlängert. Vertriebschef Thomas Saueressig hatte in diesem Jahr zunächst eine erweiterte Rolle erhalten. In der vergangenen Woche sagte er, er werde das Unternehmen verlassen und CEO der Ionos Group SE werden.
SAP hat grössere Umstrukturierungen in der Vergangenheit üblicherweise Ende Januar zusammen mit seinen Jahresergebnissen angekündigt. Zuletzt geschah dies 2024. Dabei wurden rund 10'000 Stellen abgebaut. Die Massnahme kostete rund 3 Milliarden Euro und dauerte mehr als ein Jahr. Der Stellenabbau erfolgte hauptsächlich über freiwillige Abgänge und die Umschulung von Beschäftigten. Die Gesamtzahl der Mitarbeiter blieb relativ stabil, da SAP zugleich Personal für neue Stellen einstellte.
SAP beschäftigt in Deutschland mehr Mitarbeiter als in jedem anderen Land. Der Betriebsrat hat hierzulande in diesem Jahr eine Beschäftigungsgarantie bis 2028 ausgehandelt. Weltweit hat SAP mehr als 110'000 Mitarbeiter.
«Unsere Mitarbeiterzahl ist im Laufe des Jahres ein wenig gestiegen», sagte Finanzvorstand Dominik Asam in der vergangenen Woche auf einer Konferenz von Morgan Stanley. Er wäre «wirklich überrascht», wenn sich dieser Trend nicht umkehren würde.
(Bloomberg)