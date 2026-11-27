SAP hat grössere Umstrukturierungen in der Vergangenheit üblicherweise Ende Januar zusammen mit seinen Jahresergebnissen angekündigt. Zuletzt geschah dies 2024. Dabei wurden rund 10'000 Stellen abgebaut. Die Massnahme kostete rund 3 Milliarden Euro und dauerte mehr als ein Jahr. Der Stellenabbau erfolgte hauptsächlich über freiwillige Abgänge und die Umschulung von Beschäftigten. Die Gesamtzahl der Mitarbeiter blieb relativ stabil, da SAP zugleich Personal für neue Stellen einstellte.