Der Swiss Market Index hat seit seinem Tiefststand im März mit plus 27 Prozent stark zugelegt und steht seit Anfang Jahr nur noch 8 Prozent im Minus. Die Geldflut der Zentralbanken und die Hilfsprogramme der Regierungen trieben die Aktienmärkte wieder an. Ebenfalls werden am Markt die zunehmenden Lockerungen des öffentlichen Lebens und die zahlreichen Ankündigungen zu Medikamenten und Impfstoffen gegen das Coronavirus positiv aufgefasst.

Dabei geht fast unter, dass die Welt vermutlich vor der grössten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten steht. Die noch kürzlich vielbeschworene V-Erholung wird immer unwahrscheinlicher. Vielmehr steht die Wirtschaft vor einem lange anhaltenden und schwierigem Erholungsprozess.

Wie sieht die cash-Leserschaft den Aktienmarkt in der Corona-Krise? Eher skeptisch. Dies das Kurzfazit der cash-Online-Leserumfrage zum Thema, ob es an den Börsen zur erneuten Korrektur kommt oder ob sich die Märkte weiter erholen. Demnach sind 57 Prozent der Meinung, dass der Aktienmarkt in der Corona-Krise nochmals deutlich tauchen werden. 43 Prozent gehen hingegen davon aus, dass sich die Erholung seit Mitte März fortsetzten wird und die Kurse mittelfristig weiter ansteigen. Über 7000 Leserinnen und Leser haben an der Umfrage mitgemacht, die am 19. Mai aufgeschaltet wurde.