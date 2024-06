Die Zeitung «Telegraph» veröffentlichte am Mittwoch eine Savanta-Umfrage, wonach Sunak am 4. Juli in seinem Wahlkreis in Nordengland den Kürzeren ziehen dürfte. Allerdings werde ein sehr knappes Ergebnis erwartet. Dies gelte für insgesamt 100 der 650 Sitze im Unterhaus, wo deswegen Vorhersagen schwierig seien. Befragt wurden etwa 18.000 Personen vom 7. bis zum 18. Juni.