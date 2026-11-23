Die deutsche Wirtschaft ist nach Jahren der Konjunkturflaute dieses ​Jahr ​auf Erholungskurs. Angeschoben wird das Wachstum insbesondere ⁠von den milliardenschweren staatlichen Ausgaben für die Rüstung und ​die Infrastruktur. Bundesbankpräsident Joachim Nagel ⁠rechnet 2026 mit einer stärkeren Konjunkturbelebung als bisher von der Zentralbank erwartet. In ‌diesem Jahr dürfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) demnach um rund 1,3 Prozent steigen. Die Bundesbank legt ihre halbjährliche Prognose Anfang Dezember vor. Im Juni hatte sie ‌prognostiziert, dass das kalenderbereinigte reale BIP im laufenden Jahr nur um ​0,5 Prozent wächst und 2027 um 0,8 Prozent zulegt. Zuletzt hatten die meisten Ökonomen ihre Wachstumsprognosen für Deutschland 2026 auf ein Prozent oder sogar etwas mehr erhöht.