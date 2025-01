Das KI-Modell des chinesischen Start-ups DeepSeek soll sehr kosteneffizient sein und womöglich mit weniger starken Chips für Künstliche Intelligenz auskommen als die grossen Modelle der etablierten Anbieter. Seit Montag läuft nun ein Ausverkauf von Technologiewerten. So hat der Chiphersteller Nvidia am Montag einen 17-prozentigen Kurseinbruch erlitten. Dies ist ein Rekordverlust an der US-Börse. Die Marktkapitalisierung ist um fast 600 Milliarden Dollar gesunken.