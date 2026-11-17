Noch im vergangenen Monat hatten die Ökonomen erst im September 2027 mit einer Zinserhöhung gerechnet. Einen Monat zuvor war erwartet worden, dass die SNB den Leitzins bis 2028 unverändert lässt. Inzwischen rechnen die Ökonomen zudem mit einer weiteren Erhöhung bei der Sitzung im September oder Dezember 2028.