Die Ökonomen rechnen nun mit einem ersten Zinsschritt der Schweizerischen Nationalbank (SNB) im Juni und einer weiteren Anhebung Ende 2028.
Die SNB dürfte damit den Leitzins im Juni um einen Viertelprozentpunkt erhöhen und damit eine zweijährige Phase mit einem Zinssatz von null beenden, wie aus einer Bloomberg-Umfrage unter Ökonomen hervorgeht.
Noch im vergangenen Monat hatten die Ökonomen erst im September 2027 mit einer Zinserhöhung gerechnet. Einen Monat zuvor war erwartet worden, dass die SNB den Leitzins bis 2028 unverändert lässt. Inzwischen rechnen die Ökonomen zudem mit einer weiteren Erhöhung bei der Sitzung im September oder Dezember 2028.
Die Erwartungen gehen dabei weit auseinander. Alexis Bill-Koerber von BAK Basel erwartet eine Zinserhöhung der SNB sogar bereits im kommenden Monat. Die gleiche Meinung vertritt Raiffeisen Schweiz. Die Ökonomen von Goldman Sachs rechnen dagegen mit keinem Schritt vor 2028.
Die veränderten Erwartungen folgen auf einen deutlichen Anstieg der Inflation. Mit 1,5 Prozent erreichte sie im Oktober den höchsten Stand seit fast drei Jahren, liegt aber weiterhin komfortabel innerhalb des SNB-Zielbereichs von 0 bis 2 Prozent.
(Bloomberg/cash)