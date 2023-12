Der Nominierungswettbewerb der Republikaner für die Präsidentschaftskandidatur beginnt am 15. Januar 2024 in Iowa. In dem ländlichen Bundesstaat werden statt der üblichen Vorwahlen sogenannte Urwahlen abgehalten, weswegen bei Umfragen die «first choice» - Erststimmenpräferenz - der potenziellen Wähler abgefragt wird. Trumps Führung wird der Erhebung zufolge von tiefreligiösen und Erstwählern getragen. Fast drei Viertel der Republikaner in Iowa gehen davon aus, dass Trump im November den demokratischen Amtsinhaber Joe Biden schlagen kann. Die 3,2 Millionen Einwohner von Iowa - etwas weniger als Berlin - sind zu etwa 84 Prozent nicht-hispanische Weisse, verglichen mit knapp 59 Prozent in den USA insgesamt.