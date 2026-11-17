Die wirtschaftlichen Folgen kosteten Trumps Republikanische Partei bei den Zwischenwahlen am 3. November die Kontrolle über den Kongress. Die ​demokratischen Abgeordneten werden im Januar die Mehrheit im ​US-Senat und im Repräsentantenhaus übernehmen. Der ​demokratische Anführer im Senat, Chuck Schumer, verliert jedoch in den eigenen Reihen ‌an Rückhalt. Etwa 34 Prozent der befragten Demokraten äusserten sich vor einer anstehenden Abstimmung um den Fraktionsvorsitz positiv über ihn, im ​Februar taten ​dies noch 38 Prozent. ⁠43 Prozent bewerteten Schumer als negativ, während ​dies in der ⁠Februar-Umfrage nur 37 Prozent taten. Obwohl Schumer die Angriffe auf ‌Gaza kritisiert, stimmte er jedoch gegen Einschränkungen von Waffenverkäufen an Israel. Der Krieg in Gaza hat die Demokraten ‌stark gespalten und die langjährige Unterstützung für Israel ​innerhalb der Partei bröckeln lassen.