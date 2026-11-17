Nur 32 Prozent der US-Bürger sind mit seiner Arbeit zufrieden, wie aus einer am Montag (Ortszeit) veröffentlichten Erhebung von Reuters/Ipsos hervorgeht. Der Wert ist damit in vier aufeinanderfolgenden Umfragen seit Mitte Oktober nahezu unverändert geblieben. Damals hatten Trumps Zustimmungswerte den tiefsten Stand seiner Amtszeit erreicht. Lediglich 31 Prozent der US-Bürger unterstützen der Umfrage zufolge den Krieg der USA im Iran. Dieser Konflikt hat die Kraftstoffpreise stark in die Höhe getrieben und die Finanzen der Amerikaner belastet.
Die wirtschaftlichen Folgen kosteten Trumps Republikanische Partei bei den Zwischenwahlen am 3. November die Kontrolle über den Kongress. Die demokratischen Abgeordneten werden im Januar die Mehrheit im US-Senat und im Repräsentantenhaus übernehmen. Der demokratische Anführer im Senat, Chuck Schumer, verliert jedoch in den eigenen Reihen an Rückhalt. Etwa 34 Prozent der befragten Demokraten äusserten sich vor einer anstehenden Abstimmung um den Fraktionsvorsitz positiv über ihn, im Februar taten dies noch 38 Prozent. 43 Prozent bewerteten Schumer als negativ, während dies in der Februar-Umfrage nur 37 Prozent taten. Obwohl Schumer die Angriffe auf Gaza kritisiert, stimmte er jedoch gegen Einschränkungen von Waffenverkäufen an Israel. Der Krieg in Gaza hat die Demokraten stark gespalten und die langjährige Unterstützung für Israel innerhalb der Partei bröckeln lassen.
(Reuters)