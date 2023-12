Die straffe Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve dämpft die wirtschaftliche Aktivität tendenziell. Die US-Währungshüter erwarten in ihren Projektionen für das zu Ende gehende Jahr einen Zuwachs beim US-Bruttoinlandsprodukt von 2,6 Prozent. 2024 soll sich das Wachstum dann auf nur noch 1,4 Prozent abschwächen. Fed-Chef Jerome Powell hält eine sogenannte «sanfte Landung» der Konjunktur weiter für ein «plausibles Ergebnis». Dies ist ein Szenario, in dem es der Fed gelingt, die Inflation zu zügeln, ohne dass die Wirtschaft in eine tiefgreifende Rezession abrutscht.