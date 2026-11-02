Die Zustimmungswerte für ​Trump verharren der Erhebung zufolge nahe einem Rekordtief. 32 Prozent der Befragten äusserten sich ‌zufrieden mit seiner Arbeit im Weissen Haus. Dieser Wert blieb im Vergleich zur Vorwoche unverändert und lag knapp über dem Tiefststand ​von ​31 Prozent vor zwei ⁠Wochen. Die landesweite Umfrage spiegelt zwar die ​allgemeine Stimmung wider, ⁠erfasst jedoch nicht die Besonderheiten der einzelnen Bundesstaaten und Wahlbezirke. Bei ‌diesen Wahlen, die über die künftigen Mehrheitsverhältnisse im Kongress entscheiden, haben die Republikaner strukturelle Vorteile. Das Institut befragte ‌für die Online-Erhebung 1765 Erwachsene in den USA. ​Die Fehlermarge liegt bei zwei Prozentpunkten.