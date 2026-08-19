Die deutlichsten Meinungsunterschiede zeigten sich nun bei der Parteizugehörigkeit der Befragten. Eine grosse Mehrheit von 82 Prozent der SVP-Anhängerschaft unterstützte die Initiative. Die Vorlage will in der Verfassung festschreiben, dass die Neutralität der Schweiz «immerwährend und bewaffnet» sein soll. Unter den grossen Parteien steht einzig die SVP hinter dieser Idee.