Und der Präsident könnte schon bald auf noch grösserem Geld erscheinen. Finanzminister Scott Bessent (64) kündigte im Mai Pläne für eine neue 250-Dollar-Note mit Trump-Porträt an. Bei Banknoten ist die Rechtslage allerdings schwieriger: Ein Bundesgesetz von 1866 verbietet dort Porträts lebender Personen. Trump-Verbündete im Kongress wollen deshalb eine Ausnahme schaffen. Bislang steckt der Vorstoss jedoch fest.