Sunrise Communications und Liberty Global machen den Aktionären ein weiteres Zugeständnis. Der Mutterkonzern von UPC Schweiz will sich im Rahmen der geplanten Kapitalerhöhung mit bis zu 500 Millionen Franken an der Nummer zwei unter den hiesigen Mobilfunkanbietern beteiligen. Liberty Global würde damit zum zweitgrössten Aktionär mit einem Stimmenanteil von knapp 8 Prozent aufsteigen.

Beobachter zeigen sich im ersten Moment zwar überrascht von diesem Schritt, weisen allerdings darauf hin, dass eine solche Beteiligungsnahme bei Transaktionen wie dem Verkauf von UPC Schweiz an Sunrise durchaus üblich sei.

Bei den Anlegern kommt diese neue Wendung im UPC-Deal gut an. Im vorbörslichen Handel von Julius Bär erfassen Anschlusskäufe die Sunrise-Aktie. Zur Stunde gewinnt sie weitere 1,5 Prozent auf 81,45 Franken. Mittlerweile errechnet sich alleine seit dem letzten Mittwoch ein Kursplus von fast 5 Prozent.

Fällt nun der Widerstand gegen die Übernahmepläne?

Erst am vergangenen Donnerstag stellte sich der bekannte Stimmrechtsberater ISS gegen die geplante Übernahme von UPC Schweiz durch Sunrise. In einer Stellungnahme bezeichnete ISS den Kaufpreis in Höhe von 6,3 Milliarden Franken als "übertrieben hoch" (cash berichtete). Firmeneigenen Berechnungen zufolge wäre angesichts der operativen Probleme bei UPC Schweiz ein Kaufpreis zwischen 4,6 und 5,2 Milliarden Franken angemessen. Dieser Meinung ist auch der langjährige Sunrise-Ankeraktionär Freenet. Er stellt sich weiterhin entschieden gegen die Übernahmepläne. Sunrise selbst erachtet die von ISS gemachten Aussagen als "irreführend".

Noch muss sich zeigen, ob das Zugeständnis von Liberty Global den oppositionellen Aktionären um Freenet der Wind aus den Segeln genommen werden kann. Im Hinblick auf die ausserordentliche Generalversammlung vom 23. Oktober ist denn auch weiterhin für Spannung gesorgt.