Der Konzern investiert daher 30 Millionen US-Dollar in den Closed Loop Leadership Fund, einen Venture-Fonds für nachhaltige Verpackungen.

Dies sei die erste Investition des Anfang Jahr gegründeten Nestlé Packaging Venture Funds, heisst es am Montag in einem Communiqué. Insgesamt sollen bis zu 2 Milliarden Franken in die die Entwicklung innovativer nachhaltiger Verpackungslösungen investiert werden.

Wie der Lebensmittelhersteller weiter mitteilt, ist Closed Loop Partners eine Investmentgesellschaft, die in den USA die Umstellung von fabrikneuen Kunststoffen auf die Verwendung von recycelten Kunststoffen, die für Lebensmittel geeignet sind, forcieren soll.

(AWP)