Der Getreidepreisindex stieg um ​3,4 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Er wurde ​vor allem von einem Sprung ​der Weizenpreise um 5,8 Prozent angetrieben. Der Index für Pflanzenöl stieg ‌um zwei Prozent auf den höchsten Stand seit Juni 2022. Höhere Rohölpreise im Zuge des Nahost-Krieges sowie eine starke Nachfrage nach ​Biodiesel ​stützten die Preise für ⁠Palm- und Sojaöl, während Raps- und ​Sonnenblumenöl sich verbilligten. ⁠Die Zuckerpreise kletterten um 5,6 Prozent. Im Gegensatz dazu fielen die ‌Fleischpreise um 2,8 Prozent von einem Rekordhoch im Juni. Die Preise für Geflügel-, Schweine- und ‌Rindfleisch gingen zurück. Die Preise für Molkereiprodukte sanken ​um 0,7 Prozent.