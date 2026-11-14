Stichting Pensioenfonds ABP, das ein Vermögen von rund 639 Milliarden Eur0 verwaltet, teilte mit, dass dieser Schritt zum Abbau von 40 Stellen führen werde: 29 davon in den Niederlanden, sieben in den USA und vier in Asien. Laut dem jüngsten Jahresbericht verwaltete die Vermögensverwaltungssparte von APG, die im vergangenen Jahr 1.211 Mitarbeiter beschäftigte, in diesem Bereich ein Volumen von 33 Milliarden Euro.
Die Entscheidung spiegelt einen breiteren Trend unter Investoren wider, die sich in den letzten Jahren von aktiven Strategien – die in der Regel mit höheren Verwaltungsgebühren verbunden sind – hin zu indexorientierten Anlagen (passiven Strategien) bewegen. Die zunehmende Dominanz des Technologiesektors in den Aktienindizes hat diese Entwicklung verstärkt und macht es für Investoren immer schwieriger, den Gesamtmarkt zu schlagen. ABP ist grösstenteils für den niederländischen Pensionsfonds des öffentlichen Sektors tätig.
APG erklärte, die Entscheidung stehe im Einklang mit einer bereits im Dezember angekündigten strategischen Neuausrichtung. «APG baut eine zukunftssichere Organisation auf, die schneller, effizienter und agiler ist», teilte das Unternehmen am Montag in einer E-Mail an Bloomberg mit. Dieser Schritt erfordere Anpassungen der Organisationsstruktur, darunter die geplante Einstellung der intern verwalteten Strategie für aktive Aktienanlagen, so ein Sprecher.
In seinem Bericht für 2025 merkte APG an, dass die aktiven Aktienanlagen «ungünstig» auf Zölle sowie auf die Konzentration von Volatilität und Marktentwicklung innerhalb des Technologiesektors reagiert hätten. Auch die Umstellung auf nachhaltigere und verantwortungsbewusstere Anlageansätze habe die Renditen unter Druck gesetzt, hiess es damals.
Laut früheren Berichten von APG blieben aktive Anlagen über mehrere Jahre hinter ihren Vergleichsindizes (Benchmarks) zurück. In den fünf Jahren seit Beginn 2021 schnitt das aktiv verwaltete Portfolio im Durchschnitt um 70 Basispunkte pro Jahr schlechter ab als die jeweiligen Benchmarks. Im März verliess Ronald Wuijster, der Chef der Vermögensverwaltungssparte von APG, das Unternehmen nach fast 20-jähriger Tätigkeit. Alineke van den Berge-Blindenbach wurde zu seiner Nachfolgerin ernannt.
Trotz der jüngsten Anpassungen der Aktienstrategie bleibe «aktives Investmentmanagement ein zentraler Bestandteil des Anlageansatzes von APG Asset Management», teilte ein Sprecher per E-Mail mit. Mehr als die Hälfte des von APG verwalteten Vermögens wird aktiv angelegt – in Bereichen, die von festverzinslichen Wertpapieren bis hin zu alternativen Anlagen wie Immobilien, Infrastruktur, ökologischen und grundstücksbezogenen Vermögenswerten sowie Private Equity reichen.
APG, das lange Zeit als Investmentmanager für andere Pensionsfonds in den Niederlanden tätig war, beendet diese Vereinbarungen derzeit, um sich künftig auf ABP zu konzentrieren. Das bedeutet, dass sich die übrigen Kunden von APG – darunter die niederländischen Pensionsfonds BpfBouw und SPW – bis 2030 neue Anbieter suchen müssen. Ein Sprecher von ABP wollte dazu keine Stellungnahme abgeben. Im September teilte BpfBouw mit, dass BlackRock Inc. als bevorzugter Kandidat für die Verwaltung seines Pensionsvermögens im Wert von knapp 70 Milliarden Euro ausgewählt wurde.
(Bloomberg)