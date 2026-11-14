APG, das lange Zeit als Investmentmanager für andere Pensionsfonds in den Niederlanden tätig war, beendet diese Vereinbarungen derzeit, um sich künftig auf ABP zu konzentrieren. Das bedeutet, dass sich die übrigen Kunden von APG – darunter die niederländischen Pensionsfonds BpfBouw und SPW – bis 2030 neue Anbieter suchen müssen. Ein Sprecher von ABP wollte dazu keine Stellungnahme abgeben. Im September teilte BpfBouw mit, dass BlackRock Inc. als bevorzugter Kandidat für die Verwaltung seines Pensionsvermögens im Wert von knapp 70 Milliarden Euro ausgewählt wurde.