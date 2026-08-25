Trotz des Wertzuwachses werden die Papiere des Vertriebsdienstleisters weiterhin unterdurchschnittlich bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) steht aktuell bei gut 17x, wobei der 20-jährige Durchschnitt bei knapp 21x liegt. Grund für die niedrige Bewertung dürfte das im Vergleich zu anderen Anlagealternativen niedrige Wachstum sein: Für das Geschäftsjahr 2026 wird lediglich mit einem Umsatzwachstum von 1,4 Prozent gerechnet. Umsatz- oder Gewinnwachstum waren in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr negativ.