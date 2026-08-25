Die Aktien von DKSH fallen kurz nach Börsenstart um 5,6 Prozent auf 63 Franken. In einem leicht positiven Marktumfeld - der Swiss Performance Index (SPI) legt rund 0,04 Prozent zu - sorgt eine Herabstufung durch Berenberg für Gewinnmitnahmen beim Vertriebsdienstleister.
Die Privatbank senkte das Rating von DKSH von «Buy» auf «Hold» und reduzierte gleichzeitig das Kursziel von 75 auf 68 Franken. Vom aktuellen Niveau aus entspricht das noch einem Aufwärtspotenzial von 8 Prozent.
Die Berenberg-Analystin begründet die Herabstufung mit einem nicht mehr überzeugenden Chancen-Risiko-Profil. DKSH überzeuge zwar weiterhin durch hohe Qualität und einen robusten Cashflow, für weiteres Kurspotenzial fehlten jedoch positive Gewinnrevisionen. Höhere Kurse hängen damit vom künftigen Kapitaleinsatz ab. Zudem erfordern die Jahresziele eine reibungslose zweite Jahreshälfte - was im aktuellen makroökonomischen und geopolitischen Umfeld fraglich ist.
Mit dieser Neueinschätzung zählt die Berenberg-Expertin zu den vorsichtigeren Stimmen am Markt. Denn seit Jahresanfang sind bis jetzt nur Kaufempfehlungen für DKSH eingetroffen. Von insgesamt zehn Analystinnen und Analysten raten sechs zum Kauf und vier zum Halten. Verkaufsempfehlungen gibt es keine. Das durchschnittliche Kursziel auf Sicht von zwölf Monaten liegt bei 74,80 Franken.
Seit dem Mehrjahrestief vom Oktober 2025 zeigten die DKSH-Titel allerdings einen starken Lauf: Während der SPI seither um gut 23 Prozent zulegte, rückten die Aktien um gut 26 Prozent vor. In der Spitze lagen die Kursgewinne sogar bei 32 Prozent.
Trotz des Wertzuwachses werden die Papiere des Vertriebsdienstleisters weiterhin unterdurchschnittlich bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) steht aktuell bei gut 17x, wobei der 20-jährige Durchschnitt bei knapp 21x liegt. Grund für die niedrige Bewertung dürfte das im Vergleich zu anderen Anlagealternativen niedrige Wachstum sein: Für das Geschäftsjahr 2026 wird lediglich mit einem Umsatzwachstum von 1,4 Prozent gerechnet. Umsatz- oder Gewinnwachstum waren in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr negativ.
(Mit Material von AWP)