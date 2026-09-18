«Natürlich war einer der Faktoren, die bei dieser Entscheidung berücksichtigt wurden, die Tatsache, dass es sich um unfreundliche Länder handelt», sagte Peskow.
Diese Länder seien «so aktiv wie möglich an militärischen Handlungen gegen unser Land beteiligt» und hätten sich an Angriffen der Ukraine auf zivile und wirtschaftliche Infrastruktur Russlands beteiligt, sagte der Kremlsprecher weiter.
Neben dem Nahrungsmittelkonzern Nestlé sind auch die russische Tochter des französischen Detailhändlers Auchan und die ehemalige Russland-Einheit der Baumarktkette Leroy Merlin von der Massnahme betroffen.
(AWP)