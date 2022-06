In einer Mitteilung an die Kunden wurde dabei auf "ungewöhnlichen Liquiditätsdruck" im Zuge des jüngsten Preisrutschs am Markt verwiesen.

Der Kryptomarkt habe "grosse Schwankungen" erlebt, und einige Institutionen in der Branche hätten "Risikoereignisse" mit Strahlkraft erlebt, erklärte der in Asien ansässige Kreditgeber und Vermögensverwalter in einer Mitteilung auf seiner Website.

Ein Babel-Sprecher erklärte gegenüber Bloomberg, das Team sei mit "einigem Druck" konfrontiert und arbeite an der Bewältigung der Lage.

Einer der grössten Krypto-Dienstleister für Institutionen

Erst im Mai erreichte Babel in einer Finanzierungsrunde mit Investoren wie Jeneration Capital und 10T Holdings eine Bewertung von 2 Milliarden Dollar. Auf der Website von Babel sind Sequoia Capital und Tiger Global als aktuelle Investoren aufgeführt.

Das Unternehmen ist einer der grössten Krypto-Dienstleister für Institutionen, wie es in einer aktuellen Pressemitteilung heisst. Das Unternehmen verwaltet etwa 500 Kunden und beschränkt sein Geschäft auf Bitcoin, Ether und Stablecoins. Ende 2021 hatte das Unternehmen einen ausstehenden Kreditsaldo von mehr als 3 Milliarden Dollar.

(Bloomberg)