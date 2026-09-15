Bannon, ein enger Verbündeter Trumps und ehemaliger Stratege im Weissen Haus, bezeichnete KI als das ​bestimmende Thema unserer Zeit. «Wir müssen das Tempo drosseln, damit wir genau verstehen, was vor ​sich geht», sagte er. Er lobte Sanders für dessen Zusammenfassung der ​Risiken. Da der Kongress für die Verabschiedung von Gesetzen zu lange brauche, müsse die Regierung per Dekret handeln. Bannon forderte zudem, ‌China von in den USA hergestellten Computerchips abzuschneiden. Die Zurückhaltung Trumps bei der Regulierung der Technologie lastete er den Tech-Konzernen an.