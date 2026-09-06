Neue Stabilität könnte nur von kurzer Dauer sein

Die nächsten Wahlen könnten die Karten deshalb völlig neu mischen und das Land in seine ​gefürchtete politische Zersplitterung zurückwerfen. Die grösste Gefahr ⁠für eine zweite stabile Amtszeit Melonis kommt dabei von rechtsaussen. Der Ex-General Roberto Vannacci hat mit einer neuen Partei die politische Landschaft aufgemischt. Mit noch schärferen ‌Tönen zu Einwanderung und Sicherheit fischt er erfolgreich im Wählerteich von Melonis Koalition. Umfragen sehen Vannaccis Partei bereits bei acht Prozent, während Melonis Rechtsblock unter die für einen Mehrheitsbonus entscheidende Marke von 42 Prozent zu fallen droht. Die Regierungschefin steht vor einem Dilemma: Ein Bündnis ‌mit dem radikalen General würde moderate Wähler und EU-Partner verschrecken. Ohne ihn droht jedoch eine Pattsituation mit der ​politischen Linken.