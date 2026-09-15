Die italienische Grossbank, die ‌sich einer Übernahme des deutschen Konkurrenten nähert, wolle auch, dass Commerzbank-Aufsichtsratschef Jens Weidmann seinen Posten ​räume, hiess es von zwei ​der Insider. UniCredit und ​die Commerzbank lehnten eine Stellungnahme ab. Das Bundesfinanzministerium wollte ‌sich ebenfalls nicht weiter äussern.