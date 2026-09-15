Orcel spreche sich zudem gegen Forderungen der Bundesregierung aus, zwei Sitze im Aufsichtsrat der Commerzbank zu behalten, sagten drei mit dem Vorgang vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag.
Die italienische Grossbank, die sich einer Übernahme des deutschen Konkurrenten nähert, wolle auch, dass Commerzbank-Aufsichtsratschef Jens Weidmann seinen Posten räume, hiess es von zwei der Insider. UniCredit und die Commerzbank lehnten eine Stellungnahme ab. Das Bundesfinanzministerium wollte sich ebenfalls nicht weiter äussern.
Am Montag hatte es nach einem Treffen von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil und Orcel geheissen, die Bundesregierung bestehe mit ihrem Anteil von rund 13 Prozent auf zwei Sitzen im Aufsichtsrat des Frankfurter Instituts.
(Reuters)