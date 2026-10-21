Dieser hatte ​den grössten deutschen Gaskonzern ​in der Energiekrise ​2022 verstaatlicht und damit eine drohende Pleite abgewendet. ‌Die EU-Kommission hatte zur Auflage gemacht, dass der Staat seine Beteiligung ​bis ​Ende 2028 ⁠auf höchstens 25 Prozent plus ​eine Aktie ⁠reduziert. Der Bund prüft dafür ‌sowohl einen Verkauf als auch einen Börsengang.