Das Paket in Höhe von 20 ⁠Prozent übernehme der Investor Hy24, teilte der grösste deutsche ‌Gaskonzern Uniper am Montag mit. Die ‌Transaktion umfasse 100 ​Prozent der Anteile an der Gesellschaft Lubmin-Brandov Assets, die 20 Prozent der Anteile an der Opal-Pipeline halte. Die restlichen 80 Prozent gehörten ‌dem Unternehmen GASCADE Gastransport. Die Transaktion sei Teil der Auflagen der EU, die Uniper ​für die Verstaatlichung 2022 erfüllen müsse.

Hy24 ​will der Mitteilung ​zufolge den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft vorantreiben. Opal sei ‌einer der grössten Transportkorridore Europas und erstrecke sich über eine Länge von rund 470 Kilometern ​von ​Lubmin in Deutschland ⁠bis nach Brandov in Tschechien. ​Als Teil des ⁠deutschen Wasserstoff-Kernnetzes sei der nördliche Abschnitt ‌der Opal Mitte Dezember 2025 umgestellt worden, der südliche Abschnitt solle bis Ende ‌2030 folgen.

(Reuters)