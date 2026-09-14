Das Paket in Höhe von 20 ⁠Prozent übernehme der Investor Hy24, teilte der grösste deutsche ‌Gaskonzern Uniper am Montag mit. Die ‌Transaktion umfasse 100 ​Prozent der Anteile an der Gesellschaft Lubmin-Brandov Assets, die 20 Prozent der Anteile an der Opal-Pipeline halte. Die restlichen 80 Prozent gehörten ‌dem Unternehmen GASCADE Gastransport. Die Transaktion sei Teil der Auflagen der EU, die Uniper ​für die Verstaatlichung 2022 erfüllen müsse.