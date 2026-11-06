Der verstaatlichte Energiekonzern Uniper macht sich ⁠mit einer höheren Dividende hübsch für die geplante Reprivatisierung. Der Konzern wolle der Hauptversammlung 2027 für ‌2026 eine Dividende von 77 Cent je Aktie ‌vorschlagen, teilte der grösste deutsche Gaskonzern am ​Freitag mit. Das sei ein Plus von sieben Prozent gegenüber der für 2025 gezahlten Gewinnbeteiligung von 72 Cent je Aktie. Der Bund prüft derzeit, wie er seine Beteiligung an Uniper zurückfährt - entweder durch einen Verkauf oder einen Börsengang.