Es fielen aber Kosten in der Höhe von 410'000 Franken an, welche nur teilweise durch einen Darlehensverzicht gedeckt wurden. So resultierte unter dem Strich ein Verlust von 143'000 Franken, wie dem am Donnerstag veröffentlichten Geschäftsbericht zu entnehmen ist.

Nun wollen die Lausanner mit dem privat gehaltenen biopharmazeutischen Unternehmen Kinarus aus Basel fusionieren, wie am Vortag bekannt wurde. Kinarus kommt damit zu einer Kotierung an der Schweizer Börse. Konkret lässt sich Kinarus von der Perfect Holding übernehmen. Es handelt sich dabei also um einen sogenannte "Reverse Takeover".

Die Perfect Holding hofft, dass der Deal in den nächsten zwei Monaten über die Bühne gehen kann, wie es in der Mitteilung zum Jahresabschluss weiter heisst.

