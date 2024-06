Indien hat für viele deutsche Unternehmen noch deutliches Wachstumspotenzial. Dies zeigt eine am Dienstag veröffentlichte Umfrage der Deutsch-Indischen Handelskammer und der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG unter 85 indischen Tochtergesellschaften deutscher Konzerne sowie Unternehmen mit Indien-Aktivitäten in Deutschland. Demnach gaben 78 Prozent der Befragten an, mit steigenden Umsätzen zu rechnen. 55 Prozent gehen von höheren Gewinnen für das laufende Geschäftsjahr aus.