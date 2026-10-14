Aus der Führungsebene der US-Notenbank kommen nach der jüngsten Zinserhöhung unterschiedliche Signale zum weiteren geldpolitischen Kurs. ‌Die Federal ⁠Reserve (Fed) habe vor der Entscheidung über weitere Schritte Zeit abzuwarten, ⁠wie sich die Finanzmärkte und die Wirtschaft entwickelten, erklärte Fed-Direktorin Michelle Bowman am ‌Mittwoch. Sie sieht zum jetzigen Zeitpunkt ‌keine Dringlichkeit für weitere Massnahmen: «Wir ​müssen uns wirklich die Zeit nehmen, um zu verstehen, wie sich die Lage entwickelt», sagte sie am Rande der Tagung von IWF und Weltbank in Bangkok. Die Chefin des Fed-Bezirks ‌Boston, Susan Collins, hatte zuvor erklärt, die US-Zentralbank müsse ihrer Ansicht nach die Zinsen noch vor dem Jahresende erneut anheben, um ​die hohe Inflation zu dämpfen.