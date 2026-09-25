Evonik befindet sich aktuell mitten im Umbau. Der Essener Konzern hatte bereits im Juni angekündigt, bis Ende 2029 rund 3200 Arbeitsplätze zu streichen, 2150 davon in Deutschland. Von den Töchtern Oxeno und ​Syneqt mit rund 4300 Beschäftigten will sich das Unternehmen trennen. Inklusive bereits umgesetzter Sparprogramme könnte die Belegschaft von Evonik damit um insgesamt rund 10.000 Menschen schrumpfen. ​Interimschef Claus Rettig will den Konzern auf profitable Kerngeschäfte konzentrieren und mit den Einsparungen Raum für neue Investitionen schaffen. Zwar lasten ​hohe Energiekosten und Preisdruck aus Asien auf der Branche in Deutschland, doch hatte Evonik in den vergangenen Monaten von Lieferengpässen asiatischer Konkurrenten profitiert, die unter den Folgen des Iran-Kriegs leiden. Evonik hatte deshalb im August von einer «Sonderkonjunktur» gesprochen, die Essener hatten ‌ihre Jahresprognose angehoben. «Wir werden ein gutes Jahr haben», hatte Rettig erst Anfang der Woche gesagt.