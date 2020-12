EU-Chefunterhändler Michel Barnier twitterte am Sonntag, die Verhandlungen seien an einem zentralen Punkt und würden fortgesetzt. Der britische Gesundheitsminister Matt Hancock verlangte ein Entgegenkommen der EU. Sie müsse ihre Position ändern und ihre "unvernünftigen Forderungen" zurückziehen, sagte er dem Sender "Sky News". "Ich bin mir sicher, dass ein Deal gelingen kann, aber offensichtlich braucht es Bewegung auf der EU-Seite." Grossbritannien und die Europäische Union hatten zuletzt wiederholt Zugeständnisse von der anderen Seiten gefordert. Die Zeit für eine Einigung drängt. Denn ein Deal müsste noch rund um Weihnachten im Eilverfahren in diversen Parlamenten abgesegnet werden. Viele Fristen waren zuletzt ohne Ergebnis verstrichen.

In this crucial moment for the

negotiations, we continue to work hard with @DavidGHFrost and his team.

The EU remains committed to a fair, reciprocal & balanced agreement. We respect the sovereignty of the UK. And we expect the same. (1/2)

— Michel Barnier (@MichelBarnier) December 20, 2020