Die Gebäudeversicherung Kanton Zürich (GVZ) rechnet mit rund 200 Millionen Franken - ursprünglich war von 30 Millionen Franken die Rede. Derzeit liegen der Gebäudeversicherung des Kantons Zürich rund 11'600 Schadenmeldungen vor. «Und es gehen immer noch Meldungen ein», teilte die GVZ am Montag mit.