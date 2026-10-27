Dank der operativen Verbesserungen «starten wir aus einer Position der Stärke in die Versandhochsaison», sagte UPS-Chefin Carol Tomé laut Mitteilung von Dienstag bei der Vorlage der Quartalszahlen in Atlanta. Dabei übertrifft der DHL-Konkurrent mit den neuen Zielen die Markterwartungen. Auch im abgelaufenen Jahresviertel schnitt der Konzern besser ab, als von Analysten geschätzt und das trotz etwa höherer Treibstoffkosten wegen des Iran-Kriegs. Die Neuigkeiten kamen an der Börse gut an.