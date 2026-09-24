Das Urteil fiel in einem ‌neu aufgerollten Prozess. Dabei ging es um eine Mietvorauszahlung von 360.000 Euro, von der Benko im ersten Verfahren noch freigesprochen worden war, ​sowie um eine bereits zuvor bestätigte Schenkung von ​300.000 Euro an seine Mutter. Als ​strafmildernd wertete das Gericht die bisherige Unbescholtenheit Benkos, erschwerend hingegen die mehrfache Tatbegehung. Eine ‌vorzeitige Entlassung nach Verbüssung der halben Strafe schloss das Gericht aus. Die seit Januar 2025 verbüsste Untersuchungshaft wird auf die Strafe ​angerechnet.