Benko war bereits im Oktober 2025 wegen dieses Verdachts zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Dabei war er in einem Teilaspekt freigesprochen worden. Diesen Freispruch hob der Oberste Gerichtshof (OGH) aber wieder auf. Daher kommt es nun zur erneuten Verhandlung, bei der die Höhe der Strafe neu festgelegt werden muss.