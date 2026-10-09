Im dritten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich zwar um ein gutes Fünftel auf 20,2 Milliarden Dollar, vor allem weil Delta höhere Ticketpreise verlangte. Die Kosten zogen aber wegen der in Folge des Kriegs im Nahen Osten gestiegenen Ölpreise noch deutlich stärker an. Das Betriebsergebnis sank um 14 Prozent auf 1,5 Milliarden Dollar. Unter dem Strich blieb mit 756 Millionen Euro nur gut die Hälfte an Gewinn übrig.