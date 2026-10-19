Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) gab am Montag um 0,16 Prozent auf 105,28 Punkte nach. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe stieg im Gegenzug auf 5,13 Prozent. Bereits an den europäischen Anleihemärkten waren die Kurse überwiegend unter Druck geraten. Weiterhin bestimmen Sorgen mit Blick auf eine ölpreisbedingte Inflation insbesondere im Zuge des Iran-Kriegs das Geschehen. Die Ölpreise gaben zwar zu Wochenbeginn etwas nach, bewegen sich aber weiter auf hohem Niveau.