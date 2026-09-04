Peters betonte, dass JPMorgan weiterhin von einem Investitionsboom und einem damit einhergehenden Gewinnboom überzeugt sei. Die USA blieben neben Schwellenländern die bevorzugte Anlageregion des Unternehmens, während Europa weder als Gewinner noch als Verlierer einzustufen sei. Die Strategin hob die Versorgungsbranche neben Finanz- und Technologieunternehmen als bevorzugten Sektor hervor und verwies nicht nur auf deren Rolle bei der Bereitstellung von KI-Infrastruktur, sondern auch auf das Risiko, dass Energieengpässe – neben Speicherchip-Mangel – die KI-Expansion stark einschränken könnten.