Grund dafür ist eine Umsatzwarnung, welche der Schokoladenhersteller aus Kilchberg ZH am Dienstag veröffentlicht hatte. Es war bereits die zweite Warnung dieser Art in diesem Jahr. Lindt&Sprüngli erwartet gemäss Mitteilung vom Dienstag nun noch ein Wachstum von 0 bis 2 Prozent, nachdem bisher 4 bis 6 Prozent in Aussicht gestellt worden waren. Als Gründe nannte die Firma «eine hohe Preissensibilität der Konsumenten» sowie die «extreme Hitze im Sommer», die den Umsatz in Europa belastet habe.