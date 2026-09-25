Der Ausverkauf bei Bankaktien gewann nach der Barclays Global Financial Services Conference in der vergangenen Woche an Dynamik. Bei dem viel beachteten Treffen von Bankmanagern äusserten sich mehrere Schwergewichte vorsichtig. Brian Moynihan, CEO der Bank of America, sagte, das Verkaufs- und Handelsgeschäft sei im Vergleich zum dritten Quartal des vergangenen Jahres «relativ unverändert» gewesen. David Solomon, CEO von Goldman Sachs warnte vor höheren Kosten und einem schwächeren Handel mit festverzinslichen Wertpapieren.