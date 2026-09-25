Der KBW-Bankenindex, ein Barometer für die grössten Banken und Finanzunternehmen der Wall Street, war bis Mittwoch um mehr als 10 Prozent gegenüber seinem August-Hoch gefallen und gab am Donnerstag weiter nach. Regions Financial und Huntington Bancshares führten die Verluste im Index an. Beide Aktien verloren in diesem Zeitraum mehr als 14 Prozent.
Die Stimmung in Bezug auf den Sektor verändert sich, da die Fed zur Eindämmung der Inflation wieder zu Zinserhöhungen übergeht. Das ist für Banken typischerweise negativ, weil es ihre Refinanzierungskosten erhöht, die Nachfrage nach neuen Krediten verringert und die Risiken in der Wirtschaft steigert.
«Banken hatten sich über weite Teile des Jahres 2026 gut entwickelt, angesichts eines starken Gewinnwachstums, eines robusten Handelsgeschäfts und einer günstigen Kreditentwicklung», sagte Bloomberg-Intelligence-Analyst Herman Chan.
Zudem hätten Banken davon profitiert, dass Anleger dort Zuflucht suchten, wenn sie sich von Technologieaktien ab- und niedriger bewerteten Titeln zuwandten, sagte Chan. Doch «das scheint sich jetzt umzukehren», sagte er.
Auf Finanzwerte ausgerichtete börsengehandelte Fonds verzeichneten in diesem Quartal bislang Nettoabflüsse von 2,1 Milliarden Dollar, wie von Bloomberg zusammengestellte Daten zeigen. Das ist der grösste Abfluss unter allen Sektoren des S&P 500.
Der Ausverkauf bei Bankaktien gewann nach der Barclays Global Financial Services Conference in der vergangenen Woche an Dynamik. Bei dem viel beachteten Treffen von Bankmanagern äusserten sich mehrere Schwergewichte vorsichtig. Brian Moynihan, CEO der Bank of America, sagte, das Verkaufs- und Handelsgeschäft sei im Vergleich zum dritten Quartal des vergangenen Jahres «relativ unverändert» gewesen. David Solomon, CEO von Goldman Sachs warnte vor höheren Kosten und einem schwächeren Handel mit festverzinslichen Wertpapieren.
Die Märkte preisen zunehmend ein, dass auf die Zinserhöhung der Fed in der vergangenen Woche weitere Anhebungen folgen werden. Das hat die Anleiherenditen kräftig steigen lassen. Finanzwerte haben zudem mit Sorgen über Verwerfungen durch künstliche Intelligenz zu kämpfen, die zusätzlich auf die Stimmung drücken.
«Es gab einige Faktoren, die die Kursentwicklung der Banken gedämpft haben», sagte Chan.
(Bloomberg)