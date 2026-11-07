Machtwechsel auch im Bankenausschuss

Als Favoritin für den Vorsitz des Bankenausschusses im Senat gilt Elizabeth Warren, die führende Demokratin in dem Gremium und langjährige Kritikerin der Wall Street. Im Finanzausschuss des Repräsentantenhauses ​dürfte Maxine ​Waters den Vorsitz übernehmen. Beide Politikerinnen haben wiederholt ihre Bedenken bezüglich der Lebenshaltungskosten geäussert, ⁠etwa mit Blick auf Wohnraum. Sie werfen der amtierenden Regierung zudem vor, den Verbraucherschutz aufzuweichen. Waters ​leitete den Ausschuss bereits in der ⁠Vergangenheit und zitierte damals die Chefs der grössten Banken des Landes zu Anhörungen. Die Analysten von TD Cowen gehen davon aus, dass sich dieses Szenario wiederholt. ‌Sie weisen auch auf politische Risiken hin, wie beispielsweise Obergrenzen für Kreditkartenzinsen - ein Thema, bei dem sich beide Parteien weitgehend einig sind. Die Phase vorteilhafter Gesetze für die Geldhäuser dürfte aus ihrer Sicht vorbei sein, schreiben die Analysten.