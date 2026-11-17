Unterdessen präzisierte das Management seine Ziele für das laufende Geschäftsjahr. Der Umsatz soll nun um 4,5 Prozent steigen. Zuvor hatte die Konzernspitze einen Anstieg von 2,5 bis 4,5 Prozent im Plan. Dabei soll der Erlös auf vergleichbarer Basis um rund 1,4 Prozent wachsen, nachdem er zuvor im besten Fall zwei Prozent zulegen und im ungünstigsten Fall stagnieren sollte.