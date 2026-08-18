Der Umsatz legte in den drei Monaten bis zum 2. August um 5,7 Prozent auf knapp 47,9 Milliarden US-Dollar zu, wie Home Depot am Dienstag in Atlanta mitteilte. Auf vergleichbarer Basis seien die Erlöse um 1,7 Prozent gewachsen. Damit übertraf der Konzern die Erwartungen der Analysten, auch ergebnisseitig schlug sich Home Depot besser als gedacht. Die Aktie legte im vorbörslichen US-Handel um mehr als ein Prozent zu.