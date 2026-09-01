Dem «Wall Street Journal» zufolge wirft die Behörde Amazon vor, Werbekunden getäuscht zu haben. Amazon habe heimlich ‌den Mindestpreis angehoben, den diese für die Platzierung ihrer Anzeigen zahlen mussten. Dadurch sei den Kunden ​ein Schaden in Milliardenhöhe entstanden, berichtete ​das Blatt unter ​Berufung auf FTC-Vertreter. Die beteiligten Bundesstaaten könnten nun zivilrechtliche Strafen ‌fordern und versuchen, einen Teil der Gelder zurückzuerlangen.