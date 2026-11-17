US-Geheimdienste gehen Insidern zufolge inzwischen davon aus, dass Alice Huang eher als Informantin für das chinesische Ministerium für Staatssicherheit agierte und keine voll ausgebildete Spionin war. ​US-Präsident ​Donald Trump hatte am Montag Bedenken zurückgewiesen, ⁠die nationale Sicherheit der USA sei dadurch gefährdet ​worden, und sich offen ⁠für eine Rückkehr Huangs gezeigt. Einem Bericht der Zeitung «Washington Post» zufolge hält Trump allerdings ‌selbst Nvidia-Aktien im Wert von 13 bis 62 Millionen Dollar. Der Konzern will am Dienstag nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen vorlegen. Huang war ‌am vergangenen Donnerstag zurückgetreten, nachdem neben der Beziehung zu Alice Huang ​auch eine Affäre mit einer ihm unterstellten Nvidia-Managerin bekanntgeworden war.